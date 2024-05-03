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АНАЛІТИКА

Тимчасово непридатні до військової служби проходитимуть повторні огляди - заступниця міністра охорони здоров'я

16:48 03.05.2024 |

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Особи, визнані військово-лікарськими комісіями (ВЛК) тимчасово непридатними до військової служби, проходитимуть повторні огляди залежно від діагнозу, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на заступницю міністра охорони здоров'я Марію Карчевич.

"Тепер є три категорії: придатний до військової служби, непридатний і тимчасово непридатний із переглядом статусу через 6-12 місяців, коли людина перебуває на лікуванні. Коли лікування завершується, людина знову проходить ВЛК", - сказала Карчевич.

Вона зазначила, що громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медогляд протягом дев'яти місяців, для того, щоб визначити, чи підходять вони для військової служби.

"Бігти зараз до військкомату не потрібно, почекайте, коли прийде повторна повістка з ТЦК", - наголосила Карчевич.

Як повідомлялося, 4 травня набуде чинності наказ Міністерства оборони про зміни до положення про військово-лікарську комісію (ЛК) у Збройних силах України, що визначає придатність до військової служби за наявності певних діагнозів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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