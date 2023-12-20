Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З аеропорту «Бориспіль» перегнали цивільний Boeing до Європи

22:36 19.12.2023 |

---

 

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" вранці у вівторок, 19 грудня, був виконаний технічний перегін літака Boeing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express до одного із аеропортів у Європі.

"Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту", - йдеться у дописі "Борисполя" у Facebook.

Там додали, що літаки Skyline Express знаходились в аеропорту з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року, "проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування".

"Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни. Навіть при закритті повітряного простору, аеропорт "Бориспіль" залишається спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості, зокрема щодо обслуговування інфраструктури та збереження сертифікації персоналу", - наголошується у повідомленні.

За даними видання avianews, авіалайнер приземлився у французькому аеропорту Тарб-Лурд-Піренеї.

Крок "до відновлення регулярних операцій"

У "Борисполі" також повідомили, що в Україні реалізується "комплексна концепція архітектури безпеки", яка має забезпечити необхідні стандарти авіаційної безпеки та безпеки польотів в умовах воєнного стану.

"Ця стратегічна ініціатива відкриває шлях до відновлення регулярних операцій, як тільки відповідна оцінка ризиків цього дозволить", - зауважили в аеропорту.

Там додали, що перегін Boeing сприяє тестуванню "політики відновлення", а також є "стратегічним кроком" для українських авіакомпаній, що допомагає їм "знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі".

Україна працює над відкриттям "Борисполя"

На підсумковій пресконференції 19 грудня президент України Володимир Зеленський зауважив, що Київ "ставить питання" щодо відновлення роботи летовища перед партнерами.

"Відкриття "Борисполя" - це перемога української ППО. Це буде говорити, що Україна перемагає. Це - дуже серйозно. Це - потужний економічний крок також. Скажу відверто: ми ставимо таке питання нашим колегам і знаємо конкретно нам потрібно", - зазначив він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 грудня висловив переконання, що невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову зможе працювати, оскільки "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта".

Останній пасажирський літак вилетів з цього аеропорту о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року. У ОП наголошували, що "Бориспіль" буде першим об'єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,3205
  0,1281
 0,34
EUR
 1
 40,9219
  0,3301
 0,81

Курс обміну валют на вчора, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1800  0,09 0,24 37,7273  0,08 0,20
EUR 40,4467  0,13 0,33 41,2153  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3300  0,16 0,43 37,3450  0,15 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес