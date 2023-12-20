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З аеропорту «Бориспіль» перегнали цивільний Boeing до Європи
22:36 19.12.2023 |
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З міжнародного аеропорту "Бориспіль" вранці у вівторок, 19 грудня, був виконаний технічний перегін літака Boeing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express до одного із аеропортів у Європі.
"Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту", - йдеться у дописі "Борисполя" у Facebook.
Там додали, що літаки Skyline Express знаходились в аеропорту з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року, "проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування".
"Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни. Навіть при закритті повітряного простору, аеропорт "Бориспіль" залишається спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості, зокрема щодо обслуговування інфраструктури та збереження сертифікації персоналу", - наголошується у повідомленні.
За даними видання avianews, авіалайнер приземлився у французькому аеропорту Тарб-Лурд-Піренеї.
Крок "до відновлення регулярних операцій"
У "Борисполі" також повідомили, що в Україні реалізується "комплексна концепція архітектури безпеки", яка має забезпечити необхідні стандарти авіаційної безпеки та безпеки польотів в умовах воєнного стану.
"Ця стратегічна ініціатива відкриває шлях до відновлення регулярних операцій, як тільки відповідна оцінка ризиків цього дозволить", - зауважили в аеропорту.
Там додали, що перегін Boeing сприяє тестуванню "політики відновлення", а також є "стратегічним кроком" для українських авіакомпаній, що допомагає їм "знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі".
Україна працює над відкриттям "Борисполя"
На підсумковій пресконференції 19 грудня президент України Володимир Зеленський зауважив, що Київ "ставить питання" щодо відновлення роботи летовища перед партнерами.
"Відкриття "Борисполя" - це перемога української ППО. Це буде говорити, що Україна перемагає. Це - дуже серйозно. Це - потужний економічний крок також. Скажу відверто: ми ставимо таке питання нашим колегам і знаємо конкретно нам потрібно", - зазначив він.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 грудня висловив переконання, що невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову зможе працювати, оскільки "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта".
Останній пасажирський літак вилетів з цього аеропорту о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року. У ОП наголошували, що "Бориспіль" буде першим об'єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.
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