Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Болгарія хоче продати Україні реактори недобудованої АЕС Белене

 

Болгарія хоче продати Україні ядерні реактори ВВЕР-1000 з недобудованої атомної електростанції Белене. У четвер депутати місцевого парламенту 155 голосами "за" доручили міністру енергетики почати переговори з Україною, пише btv.

Ціна угоди буде предметом обговорень, але вона не може бути меншою, ніж заплатила сама Болгарія - близько 1,2 млрд левів, або понад 600 млн євро, заявив у Facebook болгарський депутат Делян Добрев.

Він нагадав, що на Хмельницькій АЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. "У цьому плані Україна - єдиний у світі покупець нашого обладнання, а ми - його єдиний продавець. Це безпрограшна ситуація для обох сторін", - заявив він.

Прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков під час пресконференції в межах візиту президента України Володимира Зеленського сказав, що переговори уже почалися.

"Важливо, що почалися розмови, чи можуть ці реактори бути використані в одній з атомних станцій України. Звичайно, це лише початок переговорів. Є дуже багато технічних параметрів - фінансових, економічних, їх треба обговорити", - сказав Денков.

У Європейській комісії сьогодні заявили, що Україна може використати гроші ЄС для закупівлі ядерних реакторів у Болгарії - перешкоди для цього немає.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Болгарія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8433
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7023  0,03 0,07 37,3569  0,02 0,06
EUR 40,1058  0,06 0,15 40,9942  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес