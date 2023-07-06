Болгарія хоче продати Україні реактори недобудованої АЕС Белене

Болгарія хоче продати Україні ядерні реактори ВВЕР-1000 з недобудованої атомної електростанції Белене. У четвер депутати місцевого парламенту 155 голосами "за" доручили міністру енергетики почати переговори з Україною, пише btv.

Ціна угоди буде предметом обговорень, але вона не може бути меншою, ніж заплатила сама Болгарія - близько 1,2 млрд левів, або понад 600 млн євро, заявив у Facebook болгарський депутат Делян Добрев.

Він нагадав, що на Хмельницькій АЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. "У цьому плані Україна - єдиний у світі покупець нашого обладнання, а ми - його єдиний продавець. Це безпрограшна ситуація для обох сторін", - заявив він.

Прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков під час пресконференції в межах візиту президента України Володимира Зеленського сказав, що переговори уже почалися.

"Важливо, що почалися розмови, чи можуть ці реактори бути використані в одній з атомних станцій України. Звичайно, це лише початок переговорів. Є дуже багато технічних параметрів - фінансових, економічних, їх треба обговорити", - сказав Денков.

У Європейській комісії сьогодні заявили, що Україна може використати гроші ЄС для закупівлі ядерних реакторів у Болгарії - перешкоди для цього немає.