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АНАЛІТИКА

Україна розірвала головну торговельну угоду з КНДР

 

Україна розірвала угоду про торговельно-економічне співробітництво з Північною Кореєю. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 4 липня.

Дію угоди припинено у звʼязку з підтримкою урядом КНДР російської збройної агресії проти України.

Угода між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою була підписана у червні 1993 року.

У липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання нею "незалежності" тимчасово окупованих Росією територій.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: КНДР
 

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