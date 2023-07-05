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Україна розірвала головну торговельну угоду з КНДР
18:17 04.07.2023 |
Україна розірвала угоду про торговельно-економічне співробітництво з Північною Кореєю. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 4 липня.
Дію угоди припинено у звʼязку з підтримкою урядом КНДР російської збройної агресії проти України.
Угода між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою була підписана у червні 1993 року.
У липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання нею "незалежності" тимчасово окупованих Росією територій.
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