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Google Maps розширює 3D-режим Immersive View на маршрути
23:26 11.05.2023 |
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На конференції Google I/O 2023 анонсували запуск функції «імерсивного вигляду» для маршрутів, яка має полегшити візуалізацію шляху до того місця, куди ви плануєте подорожувати.
Нова функція базується на «Immersive View», яку Google вперше анонсувала на I/O минулого року, і з нею план вашої подорожі стане більше привабливим: виглядатиме не просто, як лінія з пункту А до пункту Б, а як тривимірне зображення із візуалізацією будівель й орієнтирів, а також видом на територію з висоти пташиного польоту.
План маршруту міститиме усю ключову інформацію: завантаженість доріг, погода, якість повітря, наявність місць для паркування чи велосипедних доріжок тощо.
Щоправда, доведеться трохи почекати доки з'явиться можливість протестувати функцію. В Google кажуть, що вона з'явиться в «найближчі місяці» на iOS і Android у 15 містах, включаючи Амстердам, Берлін, Дублін, Флоренцію, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сіетл, Токіо та Венецію.
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