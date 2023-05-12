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АНАЛІТИКА

Google Maps розширює 3D-режим Immersive View на маршрути

23:26 11.05.2023 |

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Google Maps розширює 3D-режим Immersive View на маршрути

 

На конференції Google I/O 2023 анонсували запуск функції «‎імерсивного вигляду» для маршрутів, яка має полегшити візуалізацію шляху до того місця, куди ви плануєте подорожувати.


Нова функція базується на «‎Immersive View», яку Google вперше анонсувала на I/O минулого року, і з нею план вашої подорожі стане більше привабливим: виглядатиме не просто, як лінія з пункту А до пункту Б, а як тривимірне зображення із візуалізацією будівель й орієнтирів, а також видом на територію з висоти пташиного польоту.

План маршруту міститиме усю ключову інформацію: завантаженість доріг, погода, якість повітря, наявність місць для паркування чи велосипедних доріжок тощо.

Щоправда, доведеться трохи почекати доки з'явиться можливість протестувати функцію. В Google кажуть, що вона з'явиться в «найближчі місяці» на iOS і Android у 15 містах, включаючи Амстердам, Берлін, Дублін, Флоренцію, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сіетл, Токіо та Венецію.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

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