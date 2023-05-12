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АНАЛІТИКА

Saab і Embraer запустили спільну збірку винищувачів JAS 39 Gripen у Бразилії

22:53 11.05.2023 |

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Saab і Embraer запустили спільну збірку винищувачів JAS 39 Gripen у Бразилії

 

Компанія Saab почне збирати винищувачі JAS 39 Gripen у Бразилії. Виробнича лінія була запущена в штаті Сан-Паулу спільно з місцевим гігантом Embraer.

Бразилія стала першою країною за межами Швеції, де налагоджено складання винищувачів. Бразильські фахівці, які працюватимуть на новому заводі, проходили навчання на підприємствах компанії Saab у Швеції.

Бразилія замовила 36 літаків Gripen у 2014 році. Відтоді минуло вже дев'ять років, а компанія Gripen за цей час не підписала жодного нового контракту на постачання винищувачів. Зате отримала $337 млн на модернізацію JAS 39 Gripen C/D, які перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил Швеції.

Сума угоди з Бразилією склала $5,4 млрд. У середині осені минулого року Saab доставила ще два літаки. Вони мають бортові номери FAB 4103 і 4104. До речі, бразильське позначення винищувачів - F-39. Південноамериканська країна замовила одномісні та двомісні версії літаків у кількості 28 і 8 одиниць відповідно.
За матеріалами: gagadget.com
 

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