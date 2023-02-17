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У Латвії дозволили передавати Україні машини, які вилучили у нетверезих водіїв
09:59 17.02.2023 |
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Сейм Латвії 16 лютого в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають передачу у власність українського уряду транспортних засобів, які були вилучені у п'яних водіїв.
Про це пише Delfi.
"Наразі ми можемо продавати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, здавати на переробку або розбирати на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України", - заявив голова Комісії з оборони, внутрішнім справам та запобіганню корупції Раймонд Бергманіс, який відповідав за просування законопроєкту в Сеймі.
Рішення про передачу транспортних засобів у кожному конкретному випадку ухвалюватиме Кабінет міністрів. Процес передачі планують організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги.
Раніше премʼєр-міністр Кришʼяніс Каріньш заявив, що коаліція досягла домовленості про те, що конфісковані у пʼяних водіїв автомобілі можуть бути передані для потреб української армії.
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