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АНАЛІТИКА

Німецька машинобудівна компанія розпочала виробництво для України самохідних артилерійських установок RCH 155

09:13 02.01.2023 |

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Німецька машинобудівна компанія розпочала виробництво для України самохідних артилерійських установок RCH 155

 

Як пише Мілітанний, про це повідомив радник компанії Krauss-Maffei Wegmann Ніколас Драммонд.

«Іноді об'єднання двох перевірених рішень у нову концепцію може бути революційним, уникаючи значного ризику. Розпочато виробництво Boxer RCH-155 для України», - написав Драммонд.

Німецька машинобудівна компанія розпочала виробництво для України самохідних артилерійських установок RCH 155

 

У грудні уряд ФРН офіційно підтвердив, що готує для України 18 одиниць найновіших колісних установок RCH 155.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся з відповідним запитом до ФРН у липні 2022 року.

Ці колісні 155-мм установки виробляються німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann.

Артилерійські 155-мм установки «Remote Controlled Howitzer 155» мають довжину ствола 52 калібри.

RCH 155 створена на шасі колісного бронетранспортера GTK Boxer із колісною формулою 8×8.

Німецька машинобудівна компанія розпочала виробництво для України самохідних артилерійських установок RCH 155

 

Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці PzH ​​2000.

«Ви можете стріляти максимальним зарядом під кутом 90 градусів. Ви навіть можете це зробити на схилі до 10 градусів», - розповів Ніколас Драммонд.

Модуль AGM безлюдний, тому в екіпажі установки RCH 155 усього дві людини. Боєкомплект модуля AGM становить 30 снарядів. Виробником заявлено, що дальність стрільби становить 40 км та до 52 км снарядами V-LAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди «VULCANO» та «EXCALIBUR».

Загальна бойова маса машини становить 39 тонн, маса модуля AGM - 12,5 тонн. На машині встановлений дизельний двигун MTU в 815 к.с.
 

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