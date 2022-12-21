З січня в Україні стартує програма по безкоштовній заміні лампочок старого зразка на енергозберігаючі LED-лампи

З січня 2023 року кожен повнолітній громадянин України зможе безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, передають Українськi Новини.

"Наразі, щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру, нам доводиться впроваджувати різні, в тому числі нетрадиційні, заходи з енергоефективності. Проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії. Це дуже суттєва економія. Для порівняння: заміна 50 млн LED-лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції", - сказала перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

ЗА її словами, заміну 30 млн лампочок профінансує Європейський Союз.

"Уряд України працює над тим, щоб усі процедури з боку ЄС були завершені до кінця року і вже у січні програма стартувала. Програма реалізовуватиметься через Укрпошту, а її механізм буде максимально спрощено. Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку, прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних", - зазначила Свириденко.

Як повідомляли Українськi Новини, Європейська комісія профінансує закупку близько 30 млн світлодіодних лампочок для України.