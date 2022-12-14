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Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК та створення КМОАС

23:24 13.12.2022 |

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва та створення Київського міського окружного адміністративного суду.

На сторінці законопроєкту у вівторок увечері, 13 грудня, з'явився напис, повернутий до парламенту за підписом президента.

Як повідомлялося, 12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду у Києві та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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