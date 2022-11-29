Словенія долучиться до тренувальної місії ЄС і допоможе з лікуванням поранених українців

Міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець разом із делегацією у понеділок прибув до Києва, де провів переговори з українським візаві Олексієм Резніковим про підтримку Києва у стримуванні російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомила пресслужба уряду Словаччини, переговори між словацькою та українською сторонами були зосереджені на поточній ситуації на полях бойових дій та наслідках систематичного руйнування Росією критично важливої інфраструктури України.

У Києві Шарець повідомив про наміри Словенії приєднатися до нової місії Європейського Союзу з підготовки українських військовослужбовців EUMAM. Словенський уряд на останньому засіданні ухвалив намір направити до 30 представників до складу місії з можливістю ротації.

Словенські військовослужбовці та цивільні експерти братимуть участь в індивідуальній, колективній та спеціалізованій підготовці військовослужбовців Збройних Сил України на території країн-членів ЄС та у виконанні командно-штабних завдань місії.

За словами глави Міноборони Словенії, він із Резніковим обговорив надання його країною допомоги в лікуванні поранених, зокрема цивільних, "на нашій території".

"Переговори в цьому напрямку вже ведуться, і ми будемо продовжувати надавати допомогу та співпрацю. Переговори також були зосереджені на майбутньому, на часі після війни", - зазначив Шарець.

Словенія допомагає Україні з початку війни, надаючи гуманітарну допомогу та обладнання для розмінування, прихистивши в себе українських біженців, а також забезпечуючи Київ військовою допомогою -зокрема 35 броньованими машинами піхоти та 28 танками М-55S.

Як повідомлялося, місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віцеадмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій (MPCC).

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106 700 000 євро. Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.