Україна та Польща почали напрацювання угоди про спільний контроль на кордоні

Делегації України та Польщі у середу зібралися у Варшаві, де почали перший раунд переговорів щодо впровадження спільного митного та прикордонного контролю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба міністерства інфраструктури України.

Проєкт угоди між Україною та Польщею має визначити процедури та правила роботи спільних пунктів пропуску, обміну інформацією між контролюючими службами, протидії нелегальній міграції, проведення спільних патрулів, а також можливість контрольними службами обох держав передавати одна одній виконання своїх службових повноважень та функцій.

Перший раунд переговорів, у якому беруть участь представники митної та прикордонної служб України, міністерства внутрішніх справ та посольства України в Польщі, триватиме два дні й завершиться напрацюванням базової редакції документу.

У Мінінфраструктури вказують, що спільний митний та прикордонний контроль спростить та пришвидшить перетин кордону для міжнародних перевізників і приватних осіб.

Нагадаємо, пропозиція запровадження спільного контролю на українсько-польському кордоні була висловлена ще у травні Володимиром Зеленським під час зустрічі в Києві з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Значення Польщі як торговельного й транзитного партнера України суттєво зросло після повномасштабного вторгнення Росії. За перші 10 місяців 2022 року загальний товарообіг між державами сягнув понад 10 млрд доларів США - майже стільки ж, скільки за весь 2021 рік.