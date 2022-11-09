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До «Дія.City» приєдналася Visa, – Мінцифри
11:54 09.11.2022 |
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Міжнародна платіжна система, лідер у галузі цифрових платежів, Visa приєдналася до "Дія.City".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Резидентство "Дія.City" дозволить компанії користуватися найкращими правовими та податковими умовами в Європі. А також поглибить співпрацю з українським IT-сектором та пришвидшить розвиток безготівкової економіки України", - зазначив він.
Visa - світовий лідер у галузі цифрових платежів. В українському офісі компанії працює близько 140 працівників, які відповідають за розвиток платіжних технологій у 17 країнах.
Федоров нагадав, що разом з компанією Мінцифра реалізувала багато спільних проєктів. Серед них - відбудова центру Дія.Бізнес у Бучі, а також відкриття маркетплейсу Made with bravery.
Наразі до податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" приєдналися 378 компаній.
"Дія.City" - правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб - резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".
У квітні Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.
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