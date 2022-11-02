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КС визнав конституційним закон про скасування депутатської недоторканності в Україні
19:36 01.11.2022 |
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Конституційний Суд України (КС) визнав закон про скасування депутатської недоторканності в країні таким, що відповідає Конституції, повідомляє відділ комунікацій та правового моніторингу КСУ.
"У вівторок, 1 листопада, на пленарному засіданні Велика палата Конституційного Суду України ухвалила рішення у справі щодо конституційного контролю змін до Конституції, що набули чинності, за конституційним поданням 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)". Дійшовши висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності законом не було порушено, Конституційний Суд України визнав оспорюваний закон таким, що відповідає Конституції України", - наголошується в повідомленні.
Текст рішення та його резюме мають намір оприлюднити на офіційному сайті КСУ 2 листопада.
Як повідомлялося, 50 депутатів, переважно з забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя" внесли до Конституційного Суду подання про оскарження ухваленого Верховною Радою закону про касування депутатської недоторканності (законопроєкт №2237), який набув чинності 1 січня 2020 року.
Відповідно до затверджених змін, клопотання про дозвіл на затримання, про запобіжний захід (тримання під вартою, домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій мають бути узгоджені з генеральним прокурором.
Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ та центрального апарату ДБР. Забороняється доручати провадження досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім Національного антикорупційного бюро України та центрального апарату Державного бюро розслідувань відповідно до їх підслідності.
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