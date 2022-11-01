Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter, зміцнивши контроль над компанією.

Про це стало відомо з документів Комісії з цінних паперів і бірж США.

27 жовтня Маск став одноосібним директором Twitter, йдеться в повідомленні.

Серед дев'яти звільнених директорів - колишній голова правління Брет Тейлор і колишній виконавчий директор Параг Агравал.

Є інформація, що Маск і його команда планують зробити серйозні скорочення у компанії.

Це може торкнутися кожного четвертого співробітника, повідомляє Washington Post.

Twitter не відповів на запит BBC з проханням прокоментувати це повідомлення.

На фоні новин про Twitter сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що звернувся до уряду США з проханням переглянути наслідки цього для національної безпеки, враховуючи велику частку в Twitter, що належить компаніям, пов'язаним із Саудівською Аравією.

"Ми повинні бути стурбовані тим, що саудівці, які явно зацікавлені у придушенні політичних виступів і у впливі на політику США, тепер є другими за величиною власниками величезної платформи соціальних медіа", - написав пан Мерфі у Twitter.

Інноваційна соцмережа

Маск раніше обіцяв скоротити робочі місця та витрати на Twitter, а соцмережу зробити більш інноваційною, доброзичливою та гостинною.

Він стверджував, що його інтерес до платформи не пов'язаний із зароблянням грошей.

За словами підприємця, він хотів таким чином "допомогти людству" і зробити так, щоб воно мало "спільну цифрову міську площу".

Він також пообіцяв послабити правила модерації контенту на платформі та зняти блокування, зокрема з колишнього президента США Дональда Трампа.

Після завершення угоди Маск приїхав до штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско, щоб зустрітися зі співробітниками. Він увійшов до будівлі з раковиною в руках, обігруючи таким чином популярний мем.

Багато аналітиків вважають, що 44 млрд доларів, які Маск заплатив за соцмережу, - занадто висока ціна, враховуючи падіння вартості багатьох технологічних компаній та боротьбу Twitter за залучення користувачів та зростання.

Сам Маск не заперечував, що переплачує. "Twitter - це актив, який довгий час просто нудився, але має неймовірний потенціал, хоча очевидно, що я та інші інвестори зараз переплачують за Twitter", - говорив він у нещодавньому виступі.