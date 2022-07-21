В управління АРМА передали російську агротехніку вартістю понад ₴100 мільйонів

Прокуратура передала в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) комбайни та жатки виробництва рф на суму понад 100 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«За клопотанням Київської міської прокуратури в управління АРМА передано 22 одиниці сільськогосподарської техніки російського виробника, які були ввезені на територію України з рф. Вартість цієї техніки становить понад 100 млн грн», - зазначається в повідомленні.

Працівники столичної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу).

У межах провадження на території митного термінала проведено огляд, під час якого вилучили 22 одиниці сільськогосподарської техніки - 11 комбайнів та 11 жаток російського виробника, які були імпортовані на територію України з рф. Завод з виробництва техніки знаходиться в Ростові-на-Дону, уточнюють в ОГП.

Як повідомляв Укрінформ, у липні СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна вартістю понад 100 млн грн. Його вилучили торік у ході спецоперації в Києві та Харкові. Тоді спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з росії в Україну через підсанкційні платіжні системи.