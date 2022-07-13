Валютная выручка от экспорта аграрной продукции упала из-за войны в три раза, – Минагрополитики

Валютная выручка от экспорта продукции украинского агропромышленного комплекса с марта по май, за три месяца полномасштабной войны из РФ, примерно равна стоимости экспорта за один довоенный месяц.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил в интервью AgroPolit.

Он уточнил, что в январе 2022 года Украина экспортировала продукции АПК на $3,14 млрд, в феврале - на $2,54 млрд, в марте - на $0,84 млрд, в апреле - на $0,9 млрд, в мае - на $1 ,21 млрд.

"Мы видим, что валютная выручка от АПК во время войны сократилась втрое... То есть, за март-май агроэкспорт составил $2,95 млрд, тогда как это была традиционная сумма за один месяц (до полномасштабного вторжения РФ, - ред.)", - подчеркнул Сольский. войну втрое, - Минагрополитики

Как сообщалось, по данным Минэкономики, Украина в 2021/2022 маркетинговом году (МР) экспортировала 61,52 млн тонн зерновых и масличных стоимостью $22,2 млрд.

В частности, экспорт пшеницы составил 18,7 млн тонн стоимостью $4,8 млрд, кукурузы - 23,54 млн тонн стоимостью $5,8 млрд, ячменя - 5,74 млн тонн стоимостью $1,3 млрд.

В то же время экспорт 4,3 млн. тонн подсолнечного масла принес $5,8 млрд., 3,4 млн. тонн подсолнечного шрота - $960 млн., 421 тыс. тонн соевого шрота - $230 млн.

Также экспортировано 1,1 млн. тонн сои на $641 млн., 2,7 млн. тонн рапса на $1,7 млрд. и 1,09 млн. тонн подсолнечника на $616 млн.



