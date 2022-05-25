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Правительство расширило перечень приоритетных расходов бюджетов в условиях военного положения
08:37 25.05.2022 |
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Кабинет Министров внес изменения в Порядок исполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения, которым расширил перечень расходов бюджетов в условиях военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, передает Укринформ.
Соответственно, изменениями расширен перечень расходов, по которым открытие ассигнований из общего фонда государственного бюджета осуществляется в первоочередном порядке, а также уточненный и расширенный перечень расходов второй очереди, по которым осуществляются платежи по поручениям клиентов с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета.
В частности, это касается: оплаты услуг аренды электрического оборудования и обслуживания автомобильным транспортом; приобретение горюче-смазочных материалов (талонов), запчастей и материалов для ремонта и аренды автомобильного транспорта; приобретение материалов и запчастей для городского электрического транспорта; оплаты расходов по благоустройству населенных пунктов; выполнение ремонтно-строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту помещений для размещения ВПЛ.
Также к приоритетным расходам отнесена оплата услуг по очистке систем канализации, текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования, техники, механизмов, локальной сети, охранной сигнализации, систем вентиляции, технического обслуживания и содержания в надлежащем состоянии внутренних и внешних сетей тепло-, водо-, электро-, газоснабжение и водоотвод.
«Поэтому органы местного самоуправления смогут принимать необходимые управленческие решения по решению первоочередных потребностей общин. В частности, по финансированию мероприятий по благоустройству населенных пунктов, обеспечению непрерывной работы объектов критической информационной инфраструктуры, национальных электронных информационных ресурсов и государственных информационно-коммуникационных систем и т.д.», - генеральный директор Директората по развитию местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства Минрегиона Сергей Шаршов.
Как сообщалось, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 282 об упрощении процедур в сфере градостроительной деятельности в условиях военного положения, что создает возможности для скорейшего восстановления населенных пунктов, а также решения вопроса обеспечения временным жильем граждан, потерявших дома в результате российской агрессии. .
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