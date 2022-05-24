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Реализация топлива на заправках РФ упала в мае на 15–20%
09:47 24.05.2022 |
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Как пишет «Коммерсантъ», в России обвалились биржевые цены на бензин до минимальных значений с 2016 года. Стоимость топлива не опускалась так низко даже в пандемию.
Стоимость АИ-92 на бирже СПбМТСБ 23 мая составила 37,2 тысячи рублей за тонну, что на 1,5% меньше, чем в предыдущий торговый день. Средняя цена топлива за месяц зафиксирована на уровне 38,9 тысячи рублей за тонну, что стало самым низким уровнем с мая 2016 года. Стоимость АИ-95 уменьшилась до 41,3 тысячи рублей за тонну.
Вслед за уменьшением оптовых цен на бензин операторы АЗС снижают цены и на заправках, однако делают это пока не столь охотно. По оценке «Петромаркета», относительно конца февраля наиболее популярная марка бензина АИ-92 на АЗС в среднем подешевела всего на 0,5%, вернувшись к уровню начала этого года. Чистая маржа заправок при торговле АИ-92 и АИ-95 к середине мая увеличилась до 7,1 и 8,3 руб. на литр соответственно. Средняя стоимость АИ-92 и АИ-95 в России составляет около 47 и 51 руб. за литр.
Так дёшево не было даже в пандемию: в России рухнули биржевые цены на бензин до уровня 2016 года
Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов заявил, что реализация топлива на заправках упала в мае на 15-20% относительно того же месяца прошлого года, что толкает участников рынка к борьбе за клиентов.
Считается, что растущая конкуренция за потребителя будет вынуждать заправки улучшать условия продаж. Это будет отражаться в бонусных программах и снижении цен на топливо.
Ранее в России допустили снижение цен на бензин. В Независимом топливном союзе (НТС) спрогнозировали, что стоимость топлива упадет на 2-3 рубля к концу 2022 года.
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