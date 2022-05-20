G7 договорились создать продовольственный альянс для борьбы в «зерновой войне» с Россией

Страны Большой семерки договорились создать альянс, обеспечивающий глобальную продовольственную безопасность. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на dpa. По словам инсайдеров, решение приняли после встречи министров в Берлине.

Организация обязана обеспечить финансирование и сотрудничество стран в обеспечении населения мира продовольствием.

Отмечается, что угроза глобального голода возникла в частности, из-за войны России против Украины и блокирования украинского зерна российскими оккупантами.

Альянс также рассматривается как реакция на дипломатический вакуум. По утверждению агентства, представитель Китая, возглавляющего Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН, до сих пор не отреагировал на продовольственную угрозу в мире.

Военная блокада Россией черноморских портов сделала невозможным экспорт украинского зерна, что провоцирует глобальный продовольственный кризис. По мнению директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, без украинского зерна, которое невозможно вывезти в необходимом количестве по сухопутным маршрутам, миру грозит голодная дестабилизация и вынужденная массовая миграция.