Финансовые новости
- |
- 20.05.22
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
G7 договорились создать продовольственный альянс для борьбы в «зерновой войне» с Россией
08:23 20.05.2022 |
---
Страны Большой семерки договорились создать альянс, обеспечивающий глобальную продовольственную безопасность. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на dpa. По словам инсайдеров, решение приняли после встречи министров в Берлине.
Организация обязана обеспечить финансирование и сотрудничество стран в обеспечении населения мира продовольствием.
Отмечается, что угроза глобального голода возникла в частности, из-за войны России против Украины и блокирования украинского зерна российскими оккупантами.
Альянс также рассматривается как реакция на дипломатический вакуум. По утверждению агентства, представитель Китая, возглавляющего Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН, до сих пор не отреагировал на продовольственную угрозу в мире.
Военная блокада Россией черноморских портов сделала невозможным экспорт украинского зерна, что провоцирует глобальный продовольственный кризис. По мнению директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, без украинского зерна, которое невозможно вывезти в необходимом количестве по сухопутным маршрутам, миру грозит голодная дестабилизация и вынужденная массовая миграция.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|G7 договорилась выделить Украине $18,4 млрд
|Сенат США одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд
|Европарламент проголосовал «за» отмену импортных пошлин ЕС для Украины
|Зеленский предложил Раде продлить военное положение и срок всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :