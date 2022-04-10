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Финляндия закрыла въезд для грузовиков с номерами РФ и Беларуси
11:49 10.04.2022 |
Финляндия закрыла въезд в страну для всех грузовых автомобилей с российскими и беларускими номерами.
О закрытии накануне сообщил руководитель отдела таможенного контроля Сами Ракшит, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
"Все коммерческое движение транспортных средств с российскими и беларускими номерами будет остановлено и развернуто", - сказал Ракшит.
По его оценке, обычно около 90 процентов трансграничных грузовых перевозок приходится на российские фирмы. Если Россия ответит на шаг Финляндии запретом дальнобойщиков из ЕС и других стран, трансграничные автомобильные перевозки полностью прекратятся.
На этой неделе ЕС утвердил новый пакет санкций, предусматривающий запрещение любым российским и беларуским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.
Исключения предоставляются ряду продуктов, таких как фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.
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