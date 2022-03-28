«Чистая» покупка клиентами банков безналичной валюты за неделю снизилась до $183,9 млн

бъем покупки клиентами банков безналичной валюты за неделю с 18 по 24 марта (данные за 25 марта пока отсутствуют) в условиях введенных Нацбанком Украины (НБУ) ограничений превысил объем ее продажи на эквивалент $183,9 млн, что на 22,5% меньше показателя предыдущей недели ($237,5 млн).

Как сообщается на сайте НБУ, клиенты продали валюту на $504,3 млн (неделей ранее – $578,3 млн), тогда как купили – на $688,2 млн ($776,3 млн).

Такое сокращение объемов фиксируется уже вторую неделю подряд. В среднем объем купли-продажи безналичной валюты клиентами банков в дни войны составил около $265 млн, что в 3,5 раза меньше довоенного уровня.

"Чистая" покупка валюты клиентами банков впервые после нападения России на Украину была зафиксирована 7 марта в размере $32,3 млн, тогда как в первые дни войны "чистая" продажа валюты составляла $142-279 млн в сутки, так как Нацбанк сохранил возможность ее покупки только под критический импорт, перечень которого изначально был очень коротким.

С расширением перечня товаров критического импорта, под который валюту можно покупать, и некоторыми другими послаблениями НБУ почти все дни покупка валюты клиентами банков стала преобладать над ее продажей, однако сальдо такого превышения стабилизировалось.