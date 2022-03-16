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Из-за боевых действий в Украине остановлено 38 газораспределительных станций – ОГОТС
17:54 16.03.2022 |
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Из-за активных боевых действий за последние сутки в Украине увеличилось количество остановленных газораспределительных станций - с 37 до 38.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".
«Из-за активных боевых действий за последние сутки увеличилось количество остановленных газораспределительных станций - с 37 до 38. Соответственно, пока не возобновлено газоснабжение для потребителей в Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ночью с 15 на 16 марта город Лисичанск потерял газоснабжение - ночной обстрел повредил газораспределительные сети перед главным газораспределительным пунктом города. Принято решение о перекрытии газовой сети.
Также из-за вражеских обстрелов в Киевской области поврежден газопровод-отвод в ГРС «Залесье». Для проведения ремонта на газопроводе, временно отключены ГРС «Залесье», ГРС «Семиполки», ГРС «Калита» и «Большая Дымерка», через которые поступает газ в одноименные населенные пункты.
Как сообщалось, несмотря на работу в чрезвычайных условиях Оператор ГТС Украины продолжает обеспечивать транспортировку газа украинским потребителям и компаниям: за прошедшие сутки 15 марта по магистральным газопроводам направлено 101,6 млн кубометров газа для нужд Украины.
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