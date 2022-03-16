Из-за боевых действий в Украине остановлено 38 газораспределительных станций – ОГОТС

Из-за активных боевых действий за последние сутки в Украине увеличилось количество остановленных газораспределительных станций - с 37 до 38.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

«Из-за активных боевых действий за последние сутки увеличилось количество остановленных газораспределительных станций - с 37 до 38. Соответственно, пока не возобновлено газоснабжение для потребителей в Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью с 15 на 16 марта город Лисичанск потерял газоснабжение - ночной обстрел повредил газораспределительные сети перед главным газораспределительным пунктом города. Принято решение о перекрытии газовой сети.

Также из-за вражеских обстрелов в Киевской области поврежден газопровод-отвод в ГРС «Залесье». Для проведения ремонта на газопроводе, временно отключены ГРС «Залесье», ГРС «Семиполки», ГРС «Калита» и «Большая Дымерка», через которые поступает газ в одноименные населенные пункты.

Как сообщалось, несмотря на работу в чрезвычайных условиях Оператор ГТС Украины продолжает обеспечивать транспортировку газа украинским потребителям и компаниям: за прошедшие сутки 15 марта по магистральным газопроводам направлено 101,6 млн кубометров газа для нужд Украины.