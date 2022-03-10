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США не поддерживают передачу истребителей Украине - Пентагон
08:45 10.03.2022 |
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Соединенные Штаты не поддерживают передачу боевых самолетов Украине, в том числе польских истребителей МиГ-29.
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.
Кирби рассказал, что министр обороны США Ллойд Остин разговаривал со своим польским коллегой и "подчеркнул, что мы не поддерживаем передачу дополнительных истребителей ВВС Украины в настоящее время, и поэтому также не имеем никакого желания видеть их в нашем подчинении".
Кирби также назвал причины, по которым США против передачи боевой авиации Украине.
"Во-первых, мы считаем, что лучший способ поддержать украинскую оборону - это предоставить ей оружие и системы, в которых они больше всего нуждаются для отражения российской агрессии, в частности, противотанковую и противовоздушную оборону. Мы вместе с другими странами продолжаем посылать им это оружие и знаем, что оно используется с большим успехом. Медленное продвижение России на севере и оспариваемое воздушное пространство над Украиной - главное тому доказательство", - сказал он.
Кирби отметил, что хоть возможности российской авиации и значительны, их эффективность ограничена из-за украинских стратегических оперативных и тактических наземных систем ПВО, ракет "земля-воздух" и ПЗРК.
"Во-вторых, в настоящее время ВВС Украины имеют несколько эскадрилий полностью боеспособных самолетов. По нашим оценкам, добавление самолетов вряд ли существенно изменит эффективность ВВС Украины по сравнению с возможностями России. Поэтому мы считаем, что выгода от передачи этих МиГ-29 невелика", - отметил спикер Пентагона.
Он добавил, что разведка считает, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции России, которая может увеличить перспективы военной эскалации с НАТО.
"Поэтому мы также оцениваем передачу МиГ-29 Украине как высокий риск. Мы также считаем, что есть альтернативные варианты, которые гораздо лучше подходят для поддержки украинских военных в их борьбе против России. Мы продолжим использовать эти варианты"", - сказал он.
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