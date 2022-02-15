В Польше готовятся к волне беженцев из Украины

Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что в связи с российским кризисом страна готовится к разным сценариям, в том числе к наплыву беженцев из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Очевидно, что из-за ситуации в Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них - это действия воевод, связанные с возможным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать надежное убежище в нашей стране" - заявил Каминский.

Сообщается, что воеводы уже разослали соответствующие письма местным самоуправлениям.

Об том, что воеводы связываются с представителями местных властей относительно мест размещения для возможных беженцев из Украины сообщил мэр Цеханова и секретарь Ассоциации городов Польши Кшиштоф Косинский.

"Воеводы начали контакты с бургомистрами и мэрами городов. Нас попросили указать перечень мест для размещения беженцев, количество лиц, которые мы можем принять, расходы, связанные с этим, время приспособления зданий с рекомендацией до 48 часов", - сообщил Косинский.

"Надо принять во внимание школы-интернаты, центры отдыха и обучения, общежития, хостелы, гостиницы, а также развлекательные, ярмарочные и спортивные залы", - сказал Константин Радзивилл, Мазовецкий воевода в письме представителям местного самоуправления.

Такие данные - при наплыве беженцев из Украины в Польшу - должны собирать все воеводы.

"Большинство зависит от доброй воли местных властей. Нет принуждения указывать конкретное место, но мы можем это сделать. Я думаю, что органы местного самоуправления будут открыты для этого сотрудничества с правительством", - сказал Кшиштоф Косинский.