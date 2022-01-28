Такую оценку дал Национальный банк (НБУ) в инфляционном отчете за январь.
"По оценкам НБУ, влияние программы в горизонте 12 месяцев может составить 0,1-0,15% ВВП, что отразится преимущественно в 2022 году", – указал центробанк на сайте.
В НБУ напомнили, что в конце 2021 года правительство ввело программу "еПоддержка" для ускорения темпов вакцинации и поддержки наиболее пострадавших от карантина секторов экономики.
Как сообщалось, в настоящее время украинцы израсходовали 1,7 млрд грн из выделенных 7,3 млрд грн выплат вакцинированным в рамках государственной программы "еПоддержка".