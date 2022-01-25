Федрезерв США начал рассмотрение вопроса о введении цифрового доллара

Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала документ, в котором рассматриваются потенциальные последствия введения цифрового доллара. Среди ключевых выводов значатся ускорение денежных переводов, а также упрощение доступа к финансовым инструментам в сравнении с действующей банковской системой.

Документ провозглашается «первым шагом в дискуссии» и пока не предлагает непосредственно вводить цифровой доллар в обращение. Однако становится ясным, что при появлении такого платёжного средства роль правительства в финансовой системе изменится. Коммерческие банки станут менее привлекательными для потребителя, а влияние ФРС на финансовую инфраструктуру страны ослабнет. Подчёркивается при этом, что правительство стремится сохранить «доминирующую международную роль американского доллара».

Ведомство перечислило ключевые преимущества официальной цифровой валюты (CBDC):

* быстрые и простые переводы между частными лицами и организациями (включая трансграничные);

* повышенная доступность для людей без банковских счетов, испытывающих сложности с открытием счетов в частных финансовых учреждениях;

* более высокие безопасность и доверие потребителей - банк может обанкротиться или испытывать проблемы с ликвидностью, а для правительства США это менее вероятно.

Приводится только один ключевой недостаток CBDC - американские власти возьмут на себя роль, которую традиционно играли коммерческие банки, а гражданам придётся напрямую доверять свои финансовые данные правительству. Этот вопрос предлагается решать при помощи неких «посредников», которые будут решать проблему, «используя существующие инструменты».

Наконец, техническая реализация проекта не обязательно предполагает использование блокчейна - документ допускает вариант с централизованной сетью. Главными же критериями для введения цифровой валюты отмечаются «защита конфиденциальности, опосредованность, широкая оборотоспособность и верификация личности».

Параллельно вопрос о введении CBDC рассматривается примерно в 90 странах по всему миру. Евросоюз готовится к цифровому евро, Китай уже вовсю тестирует цифровой юань, работа над которым ведётся с 2014 года.