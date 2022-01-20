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Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют
23:23 19.01.2022 |
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Управление по финансовому надзору (FCA) Великобритании опубликовало проект правил рекламы определенных криптоактивов. Документ предполагает запрет кампаний без оценки финансовых знаний и опыта пользователей.
Днем ранее Казначейство Ее Величества подтвердило намерение расширить сферу применения закона о финансовых услугах и рынках, включив в него регулируемые криптоактивы.
Из определения последнего следует, что NFT не подпадает под действие проекта правил.
«Потребители должны иметь доступ [к цифровым активам] только сознательно и после того, как они подтвердили наличие достаточных знаний и опыта. [...]. Мы предлагаем применять к ним те же правила рекламы, что и к другим инвестициям с высоким риском, которые классифицируются как «ограниченные инвестиции для широких масс», - говорится в документе.
Подобные продукты подлежат продвижению при соответствии клиента одному из статусов:
* сертифицированного инвестора с высоким уровнем дохода;
* сертифицированного опытного инвестора;
* самосертифицированного опытного инвестора;
* сертифицированного «ограниченного» инвестора.
Вдобавок к этому инвестиционные фирмы должны определить соответствие продукта знаниям и опыту потребителя.
FCA ждет комментариев общественности на проект правил до 23 марта.
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