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В 2021 году эксперты зафиксировали рекордное число кибератак
08:40 12.01.2022 |
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Компания, занимающаяся вопросами кибербезопасности, Check Point Research опубликовала исследования по кибератакам за 2021 год. Эксперты утверждают, что в указанный период было совершено рекордное число кибератак.
Одним из стремительно растущих направлений цифровых угроз стала корпоративная сфера - число атак в ней выросло на 50 %. Пик наблюдался в конце года, когда злоумышленники часто использовали уязвимость Log4j. Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Европе (на 68 %), Северной Америке (61 %) и Латинской Америке (38 %).
«Новые методы проникновения и уклонения от систем безопасности значительно упростили работу хакеров. Больше всего тревожит то, что ключевые отрасли резко вошли в список наиболее атакуемых», - заявил менеджер по исследованию данных в Check Point Research Омер Дембинский.
Например, компании из сферы образования и исследований в среднем сталкивались с 1605 атаками еженедельно (на каждую организацию). Это на 75 % больше, чем в 2020 году. Что касается государственных отраслей (военные и коммуникационные сферы), у них в среднем зафиксировано 1100 атак в неделю.
Дембинский заявил, что сейчас мир находится «в условиях киберпандемии». Он также ожидает увеличения атак в следующем году и новых методов обхода защиты.
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