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Бензин дорожает 10 января
15:42 10.01.2022 |
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Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 10 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,83 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,63 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 29,66 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 19,04 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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