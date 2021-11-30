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Столтенберг против создания механизма исключения стран из НАТО
13:32 30.11.2021 |
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит мало шансов на то, чтобы военный блок когда-либо ввел систему для исключения членов из своих рядов.
Об этом Столтенберг заявил в Риге перед двухдневным совещанием министров иностранных дел Альянса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
"У НАТО нет механизма для исключения членов. И я не рекомендую включать это в наш учредительный договор", - сказал Столтенберг.
"Даже если я рекомендую этот шаг, этого никогда не произойдет, потому что для этого нам нужен консенсус", - добавил он, имея в виду необходимость единодушия при принятии решений в НАТО, предоставляющих каждой стране-члену де-факто право вето.
Турция разозлила нескольких членов НАТО, закупив ракетные системы российского производства и проводя работы по разведке энергоресурсов в спорных водах Средиземного моря.
Столтенберг сказал, что, по его мнению, исключение членов - не выход.
"Я думаю, что лучше использовать НАТО как платформу, а также вести честные и откровенные дискуссии, когда мы обеспокоены тем, соответствуют ли все союзники демократическим стандартам", - сказал он.
"Если эти страны выгнать, то этой платформы больше бы не существовало. Поэтому я считаю, что лучше сохранить НАТО со всеми членами", - добавил Столтенберг.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в 2019 году, что Альянс страдает от "смерти мозга" из-за отсутствия лидерства в США.
Макрон, также возмущенный соглашением между США и Британией с Австралией в этом году, требует пересмотреть политическую деятельность НАТО.
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