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Международное энергетическое агентство почти не изменило прогнозы по мировому спросу на нефть в 2021-2022 годах
12:20 16.11.2021 |
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В текущем году агентство по-прежнему ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки, а на 2022 год повысило прогноз на 0,1 миллиона баррелей, до 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в ноябрьском докладе агентства.
"Мировой спрос на нефть растет в связи с активным потреблением бензина и увеличением числа международных поездок, так как все больше стран отрывают свои границы. Однако новые волны COVID в Европе, ослабление промышленной активности и высокие цены на нефть будут сдерживать рост спроса, в результате чего наш прогноз роста спроса на нефть почти не изменился по сравнению с отчетом прошлого месяца, составляет 5,5 миллиона баррелей в сутки в 2021 году и 3,4 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", - говорится в докладе.
Согласно ноябрьскому прогнозу, в 2021 году спрос на нефть в мире составит 96,28 миллиона баррелей в день, тогда как в 2020 году он составлял 90,79 миллиона.
МЭА также повысило прогноз по росту в 2021 году добычи нефти со стороны стран, не входящих в альянс ОПЕК+, теперь ожидает его на уровне 480 тысяч баррелей в сутки.
В октябрьском докладе этот показатель прогнозировался на уровне 390 тысяч баррелей в сутки.
"По сравнению с нашим предыдущим отчетом, добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, в четвертом квартале 2021 года была пересмотрена в сторону увеличения на 240 тысяч баррелей в сутки, до 47,4 миллиона баррелей в день, и на 170 тысяч баррелей в сутки в 2022 году, в результате чего прогнозируемый годовой объем добычи увеличился до 480 тысяч баррелей в сутки в 2021 году и до 1,9 миллиона баррелей в сутки в следующем году", - говорится в докладе.
Агентство добавляет, что повышение прогноза было вызвано более быстрым, чем ожидалось, восстановлением добычи на шельфе США и устойчивым ростом буровой активности на сланцевом участке на фоне более высоких цен на нефть.
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