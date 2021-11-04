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Нефть дорожает в ожидании решения ОПЕК+
12:40 04.11.2021 |
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Мировые цены на нефть в четверг днем коррекционно растут более чем на 1% после падения в среду, в то время как инвесторы ожидают, что ОПЕК+ будет придерживаться своего поэтапного плана снятия ограничений на добычу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.09 EET цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,48%, до 82,42 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,17%, до 81,81 доллара за баррель.
По итогам предыдущей торговой сессии Brent подешевела на 3,2%, WTI - на 3,6%. Инвесторы отреагировали на данные минэнерго США о большем, чем ожидалось, росте запасов нефти в стране.
Позднее в четверг пройдет заседание ОПЕК+, инвесторы ожидают решения альянса о добыче в декабре. Ранее СМИ сообщали о том, что США просят ОПЕК+ увеличить добычу в следующем месяце сразу на 600-800 тысяч баррелей в сутки. Но судя по ожиданиям игроков рынка, альянс на это не пойдёт.
"Цены (на нефть - ред.) вероятнее всего останутся неустойчивыми на фоне спекуляций следующего шага ОПЕК+. Если альянс решит продолжать увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, как и ожидалось, тогда цены снова вырастут", - прокомментировал агентству Блумберг старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунчиль Юнь (Will Sungchil Yun).
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