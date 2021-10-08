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Доллар дорожает к иене 8 октября
13:25 08.10.2021 |
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Курс доллара в пятницу днем растет к иене и почти не меняется к евро в ожидании статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.39 EEST курс евро к доллару рос до 1,1552 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,155 доллара. Курс доллара к иене рос до 111,96 иены за доллар со 111,59 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 94,29 пункта.
В пятницу вечером будут обнародованы сентябрьские данные по рынку труда США. Аналитики полагают, что безработица в стране в сентябре снизилась до 5,1% с 5,2% в августе. А число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, по мнению экспертов, выросло на 500 тысяч после роста на 235 тысяч месяцем ранее.
По мнению аналитиков, сильные данные могут ускорить ужесточение монетарной политики ФРС США.
"Если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь превзойдут ожидания, это может быстро вызвать рост спроса на доллар по отношению к другим валютам", - отмечают аналитики UniCredit, которых цитирует газета Wall Street Journal.
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