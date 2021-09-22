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НБУ назвал основные факторы повлиявшие на рост ВВП во II квартале
13:37 22.09.2021 |
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Во II квартале 2021 года реальный ВВП Украины, по данным Госстата, вырос на 5,7% в годовом измерении. Оживление экономики в годовом измерении было ожидаемым и обусловлено устойчивым внутренним спросом, ростом инвестиционной активности, а также низкой базой сравнения прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Национального банка Украины (НБУ).
Как отмечается в комментарии, рост экономики во II квартале в годовом измерении поддерживался прежде всего потреблением домохозяйств. Конечные потребительские расходы домохозяйств увеличились на 17,4% г/г.
Устойчивый потребительский спрос поддерживали, в частности:
высокие темпы роста зарплат, обусловленные оживлением экономической активности после кризиса, повышением минимальной зарплаты, пересмотром зарплат в отраслях здравоохранения и образования и доплатами медикам;
повышение пенсий в марте 2021 года и перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
Вклад низкой базы сравнения также был весомым: в прошлом году именно во II квартале действовали самые жесткие карантинные ограничения, из-за которых потребление домохозяйств существенно сократилось, добавили в НБУ.
По данным НБУ, в III квартале экономика оживленно восстанавливается. "Во-первых, этому способствует наверстывание темпов уборки урожая в условиях урожайности выше прошлогодней, во-вторых - сохранение устойчивого потребительского спроса из-за высоких темпов роста зарплат и улучшения ситуации на рынке труда. Дополнительное влияние имеет дальнейшее оживление инвестиционной активности, а также благоприятные внешние условия, сформировавшиеся на фоне быстрого восстановления глобальной экономики благодаря распространению вакцинации, масштабным стимулам и растущему оптимизму. Об этом свидетельствуют имеющиеся высокочастотные показатели, в частности розничной торговли, транспорта, сельского хозяйства и отдельных видов промышленности", - говорится в комментарии.
Напомним, Государственная служба статистики улучшила с 5,4% до 5,7% оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост зафиксирован на фоне обвала прошлого года (на 11,2%).
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