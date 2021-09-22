Кабмин не продлил контракт с Лещенко: УЗ потеряла главу и трех членов набсовета

Кабинет министров не продлил контракт с главой наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунероми и тремя членами: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте УЗ.

В документе отмечается, что компания не располагает сведениями о решении акционера (Кабмина, - ред.) о продлении полномочий Шевки Аджунера или избрания его на новый срок.

"Соответственно, его полномочия как члена наблюдательного совета прекращены", - говорится в документе.

Аналогичные решения приняты по членам набсовета Андреасу Матье, Сергею Лещенко и Олегу Журавлеву.

В набсовете УЗ остается Адомас Азуолас Аудицкас - его контракт истекает в июне 2022 года.