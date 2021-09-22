Финансовые новости
- |
- 22.09.21
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин не продлил контракт с Лещенко: УЗ потеряла главу и трех членов набсовета
13:04 22.09.2021 |
---
Кабинет министров не продлил контракт с главой наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунероми и тремя членами: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте УЗ.
В документе отмечается, что компания не располагает сведениями о решении акционера (Кабмина, - ред.) о продлении полномочий Шевки Аджунера или избрания его на новый срок.
"Соответственно, его полномочия как члена наблюдательного совета прекращены", - говорится в документе.
Аналогичные решения приняты по членам набсовета Андреасу Матье, Сергею Лещенко и Олегу Журавлеву.
В набсовете УЗ остается Адомас Азуолас Аудицкас - его контракт истекает в июне 2022 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Бала: Безуглую назначили на роль козла отпущения в «Вагнергейте»
|Владельцев земли обяжут платить новый налог с 2023 года
|ВСК и воскресший закон Ткаченко: Что Зе-команда может сделать ради кресла главы КГГА
|Обманка для американцев. Зачем Коломойскому закон об олигархах и отставка Разумкова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :