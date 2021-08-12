Украина за 7 мес. нарастила выпуск труб на 21%, в том числе предприятия «Укртрубопрома» – на 24%

Основные трубные предприятия Украины в январе-июле текущего года увеличили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 569,6 тыс. тонн, в том числе в июле – 96,2 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в частности, предприятия объединения за этот период нарастили производство труб на 23,6% - до 377,7 тыс. тонн. В том числе в июле предприятия, входящие в объединение "Укртрубопром", увеличили производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 81,5%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 7,3%, до 70,8 тыс. тонн.

Как отмечает генеральный директор "Укртрубопрома" Георгий Польский, положительную динамику демонстрируют "Интерпайп Нико Тьюб" и "Трубосталь", которые за семь месяцев нарастили выпуск трубной продукции на 78,4% и 20% соответственно. В то же время "Сентравис" сократил производство нержавеющих труб на 8%, "Интерпайп НМТЗ" - электросварных труб на 33,4%.

При этом Днепропетровский трубный завод продолжает находиться в простое.

"Мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, поэтому благоприятная конъюнктура на внешних рынках сохраняется. Это позволяет украинским предприятиях объединения наращивать объемы производства бесшовных труб уже пятый месяц подряд", - констатирует гендиректор "Укртрубопрома".

По его словам, рост цен на нефть после "карантинного" 2020 года закономерно поддерживает потребление труб нефтегазового сортамента на высоком уровне. Прежде всего это повлияло на американский рынок, где нефтяные компании в разы активизировали добычу. В Украине же удорожание углеводородов не простимулировало в должной мере увеличение темпов бурения и газодобычи.

"Отдельно стоит отметить рост поставок премиальной трубной продукции. Наши предприятия берут в работу больше заказов со сложными требованиями", - подчеркнул топ-менеджер.

Он также отметил, что с начала года на всех рынках наблюдается беспрецедентный рост цен на сырье, главным образом на железную руду и металлолом. Производители сварных труб, которые снизили производство с начала текущего года, все еще ощущают негативное влияние подорожания штрипса и не могут возобновить нормальную работу.

"В июле ситуация с обеспечением предприятий металлоломом - основным сырьем для производства бесшовных труб в Украине – крайне обострилась. В прошлом месяце экспортеры обновили рекорд, бесконтрольно вывезя из нашей страны около 110 тыс. тонн лома. Трубные предприятия надеются, что правительство в кратчайшие сроки предпримет меры для скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года", - резюмирует Польский.

В свою очередь источник в отрасли сообщил агентству, что после того как с апреля текущего года трубопрокатное производство "Интерпайп НТЗ" формально вошло в состав "Интерпайп Нико Тьюб", статистика выпуска труб на этих предприятиях изменилась. В соответствии с обновленной статистикой, выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" в июне-июле отсутствовал. Тогда как на "Интерпайп Нико Тьюб" он в минувшем месяце составил 67,6 тыс. тонн, а за семь месяцев показан рост производства на этом предприятии на 78,4% - до 299,7 тыс. тонн.

Выпуск труб на "Интерпайп НМТЗ" за семь месяцев сократился на 33,4% - до 28,9 тыс. тонн (в июле 1,5 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) в этот период простаивал, тогда как в январе-июле-2020 произвел 0,3 тыс. тонн. "Сентравис" сократил производство на 8%, до 10,3 тыс. тонн нержавеющих труб (1,5 тыс. тонн).

Завод "Трубосталь" нарастил выпуск на 20%, до 1,2 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им.Ильича нарастил выпуск труб на 10,4% - до 91,4 тыс. тонн (в июле – 10,7 тыс. тонн), "Коминмет" - на 23,9%, до 100,5 тыс. тонн (14,7 тыс. тонн).

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила выпуск труб на 16,3% по сравнению с 2019 годом - до 854 тыс. тонн. В частности, предприятия объединения "Укртрубопром" сократили производство труб на 24,8% - до 538 тыс. тонн. При этом выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" упал на 33,7% - до 145 тыс. тонн, на "Интерпайп НМТЗ" - на 23,9%, до 78,6 тыс. тонн. "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 16,5% - до 293,7 тыс. тонн.

ДТЗ произвел 0,3 тыс. тонн труб, тогда как в 2019 году выпустил 17,6 тыс. тонн этой продукции. "Сентравис" сократил производство на 9,3%, до 19,05 тыс. тонн нержавеющих труб. Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 42,9% - до 1,6 тыс. тонн труб.

ММК им.Ильича снизил выпуск труб на 4,2% - до 151,6 тыс. тонн, "Коминмет" увеличил на 12,2% - до 164,6 тыс. тонн.