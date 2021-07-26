В Никарагуа отправлены под арест уже семь претендентов на пост президента

Потенциальный кандидат в президенты Никарагуа Ноэль Видорре

Ноэль Видорре стал седьмым потенциальным кандидатом в президенты, арестованным в Никарагуа. Как сообщает в воскресенье, 25 июля, агентство AFP 66-летний политик представляющий оппозиционную группу Alianza Ciudadanos por la Libertad, помещен под домашний арест по обвинению в "подрыве суверенитета" Никарагуа.

Президентские выборы в Никарагуа должны состояться 7 ноября. Регистрация кандидатов будет проходить с 28 июля по 2 августа. Основным претендентом на пост считается нынешний глава государства, лидер правящего "Сандинистского фронта национального освобождения" Даниэль Ортега. 75-летний политик будет баллотироваться на президентских выборах в четвертый раз подряд. Впервые Ортега возглавил Никарагуа в 1985 году, но в 1990 году проиграл выборы Виолетте Чаморро, представлявшей "Национальный союз оппозиции". В 2007 году Ортега вернулся к власти.

Репрессии против оппозиции в стране начались 2 июня. Всего власти на сегодняшний день арестовали 28 человек, которых обвиняют в "угрозе суверенитету" Никарагуа. Первой была арестована Кристиана Чаморро. По оценкам экспертов, у дочери экс-президента страны Виолетты Чаморро были самые хорошие шансы победить Ортегу на выборах. В декабре Национальная ассамблея, парламент Никарагуа, приняла закон, который в ЕС и США оценили как попытку закрыть рот оппозиции накануне президентских выборов. Он, в частности, предусматривает запрет на участие в выборах всем политикам, призывающим к введению санкций против властей страны.