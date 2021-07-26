Средняя цена автогаза на АЗС 26 италия выросла до 16,70 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС AMIC и Shell стоимость автогаза выросла в среднем на 20 коп./л и 46 коп./л, до 16,53 грн/л и 16,87 грн/л соответственно. Продукт на станциях «Автотранс» подорожал на 20 коп./л, до 16,98 грн/л.

СУГ на станциях операторов BVS и Prime подорожал в среднем на 30 и 40 коп./л, до 16,49 до грн/л и 16,40 грн/л соответственно. В сети «Авантаж 7» цена выросла на 13 коп./л — до 15,98 грн/л.

Такие сети как Chipo, «Овис», «Катрал», Mango, «Олас» и Motto подняли цены в пределах на 10-35 коп./л (см. табл.).

Отметим, средняя цена ресурса в размере 16,72 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,35 грн/л, или 9%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 580 грн/т, до 28 200 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 23 по 26 июля, грн/л