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Средняя цена автогаза на АЗС 26 италия выросла до 16,70 грн/л
14:23 26.07.2021 |
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Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС AMIC и Shell стоимость автогаза выросла в среднем на 20 коп./л и 46 коп./л, до 16,53 грн/л и 16,87 грн/л соответственно. Продукт на станциях «Автотранс» подорожал на 20 коп./л, до 16,98 грн/л.
СУГ на станциях операторов BVS и Prime подорожал в среднем на 30 и 40 коп./л, до 16,49 до грн/л и 16,40 грн/л соответственно. В сети «Авантаж 7» цена выросла на 13 коп./л — до 15,98 грн/л.
Такие сети как Chipo, «Овис», «Катрал», Mango, «Олас» и Motto подняли цены в пределах на 10-35 коп./л (см. табл.).
Отметим, средняя цена ресурса в размере 16,72 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,35 грн/л, или 9%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 580 грн/т, до 28 200 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 23 по 26 июля, грн/л
|
Компания
|Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,00
|
WOG
|
17,38
|
0,00
|
Авиас
|
16,29
|
0,01
|
Укрнафта
|
16,29
|
0,01
|
AMIC
|
16,53
|
0,20
|
Shell
|
16,87
|
0,46
|
SOCAR
|
17,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,68
|
0,00
|
KLO
|
16,94
|
0,00
|
Параллель
|
17,25
|
0,00
|
Автотранс
|
16,98
|
0,20
|
UPG
|
16,53
|
0,00
|
SUNOIL
|
16,35
|
0,00
|
BVS
|
16,49
|
0,30
|
Chipo
|
16,34
|
0,08
|
Prime
|
16,40
|
0,40
|
Авантаж 7
|
15,98
|
0,13
|
Овис
|
16,39
|
0,10
|
Катрал
|
16,17
|
0,30
|
Mango
|
16,15
|
0,24
|
Олас
|
16,15
|
0,35
|
Motto
|
16,65
|
0,23
|
Средняя цена в Украине:
|
16,72
|
0,06
|
|
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