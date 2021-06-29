В Украине 59% граждан считают русский язык иностранным - соцопрос

Подавляющее большинство украинцев считают знание английского языка необходимым (84,9%), признают, что оно дает карьерные преимущества (86,9%), и что он должен быть обязателен для изучения до среднего уровня (intermediate) в украинских школах, отмечается в результатах исследования "Восприятие гражданами Украины иностранных языков", проведенного социологической компанией "Active Group" 29-30 мая 2021 года.

Знание немецкого языка необходимым назвали 22,2% украинцев, французского – 13,7%, испанского – 13,6%, польского - 11,1%, русского - 9,6%, китайского - 6,5%, португальского – 6,3%, арабского – 2,4%, остальных – 1,4% вместе взятых.

При этом существенно больше украинцев признали карьерные преимущества при знании польского (20,1%), китайского (21,1%) и арабского (4,8%) языков, но намного меньше считают необходимым изучать их в украинских школах (5,9%, 4,3% и 1,4% соответственно).

Признают карьерные преимущества русского языка 12,3% респондентов, 9,5% считают нужным учить его в школе.

В то же время на вопрос, согласны ли вы с утверждением, что русский язык является иностранным, "да" ответили 43,6% опрошенных, "скорее да" – 15%, "скорее нет" – 24,7%, "точно нет" – 15,2%.

В возрастном разрезе положительный ответ на этот вопрос дали 45,8% респондентов возрастной категории 60+, 69,4% респондентов - 50-59 лет, 73,7% респондентов - 40-49 лет, 48,8% респондентов - 30-39 лет и 64,5% респондентов - 18-29 лет. Менее склонны считать русский иностранным мужчины, чем женщины, и жители села, чем жители города.

В ходе исследования методом индивидуального интервью было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет на всех подконтрольных правительству территориях Украины. Выборка репрезентативная по возрасту и полу, погрешность не более 2,9% при показателях в 50% и 1,7% при показателях в 10% или 90%.