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Платежеспособные банки Украины за январь-апрель 2021 года получили 17,538 млрд гривен прибыли после налогообложения
19:06 14.06.2021 |
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Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 6,046 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 1,535 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 1,323 млрд гривен и банки иностранным капиталом Универсал Банк - 1,148 млрд гривен и Альфа-Банк - 1,116 млрд гривен.
По данным НБУ, 64 из 73 банков получили прибыль на сумму 17,674 млрд гривен, а 8 банков показали убытки на 136 млн гривен.
Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП Банк - 1,734 млрд гривен.
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