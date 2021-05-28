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Google выпустила Chrome 91 с поддержкой заморозки групп вкладок и автозапуска PWA-приложений
11:36 28.05.2021 |
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Разработчики из Google выпустили новую версию своего фирменного браузера. В ближайшее время Chrome 91 станет доступен всем пользователям на устройствах с Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Вместе с этим обновлением обозреватель получил несколько полезных функций и исправлений, направленных на повышение стабильности работы приложения.
В первую очередь стоит сказать о появлении функции заморозки групп вкладок, которые находятся в свёрнутом состоянии. Это делается для того, что снизить объём потребляемых обозревателем ресурсов. Функция не будет применяться к вкладкам, на которых воспроизводится видео или аудио, а также записывается или зеркалируется экран.
Прогрессивные веб-приложения (PWA) теперь смогут запускаться в автоматическом режиме сразу после авторизации пользователя в системе. Кроме того, появилась возможность отдельной настройки поведения тех или иных PWA-приложений. В настоящее время эта функция может быть неактивна у некоторых пользователей, активировать её вручную можно на странице chrome://flag /#enable-desktop-pwas-run-on-os-login.
При использовании Chrome 91 на достаточно больших планшетах браузер теперь автоматически запрашивает десктопные версии сайтов, а не мобильные, как это происходило прежде. Некоторому изменению подвергся дизайн текстовых полей, кнопок, полос прокрутки и других элементов интерфейса обозревателя. В Chrome для iOS появилась функция предупреждения, если пользователь вводит пароль на заведомо вредоносном сайте.
Google уже начала распространение Chrome 91, в ближайшее время актуальная версия обозревателя станет доступна всем пользователям. В десктопной версии Chrome пользователи могут запросить получение обновлений вручную через соответствующее меню.
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