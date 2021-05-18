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Дискаунтеры 18 мая начали поднимать цены на топливо
13:40 18.05.2021 |
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Розничные сети, работающие в эконом- и среднем сегментах, 18 мая повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 20 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 27,27 грн/л, А-92 — до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10 коп./л, до 26,39-26,49 грн/л только в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях.
Сеть Motto повысила цены на бензины на 10-20 коп./л в Днепропетровской, Киевской, Херсонской и Черкасской областях, а ДТ прибавило 10 коп./л лишь в Днепропетровской области.
На станциях UPG бензины подорожали на 30-50 коп./л, ДТ — на 30 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 29,40 грн/л, А-92 — до 28,60 грн/л, ДТ — до 26,50 грн/л.
«Татнефть-АЗС-Украина» и «Олас» подняли цены на бензины на 24 и 30 коп./л соответственно.
Между тем некоторые операторы продолжили снижать цены на топливо во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки. В частности, ДТ подешевело на таких станциях как BVS, Chipo, «Татнефть-АЗС-Украина», ZOG и «Автопорт» (см. табл.).
По данным «А-95», 18 мая по стране средняя цена бензина А-92 выросла на 2 коп./л, до 28,22 грн/л, бензина А-95 — на 1 коп./л, до 29,02 грн/л. ДТ подешевело на 4 коп./л, до 27,36 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 17 по 18 мая, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,75
|
0,00
|
30,22
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
WOG
|
29,75
|
0,00
|
30,22
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,56
|
0,00
|
30,09
|
0,00
|
27,81
|
0,00
|
Shell
|
29,69
|
0,00
|
30,19
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
SOCAR
|
29,99
|
0,00
|
30,22
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,27
|
0,20
|
28,27
|
0,20
|
26,49
|
0,04
|
KLO
|
29,79
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
Параллель
|
29,75
|
0,00
|
30,22
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
Автотранс
|
28,73
|
0,00
|
29,73
|
0,00
|
28,23
|
0,00
|
UPG
|
28,60
|
0,50
|
29,40
|
0,30
|
26,50
|
0,30
|
SUNOIL
|
26,92
|
0,00
|
27,92
|
0,00
|
27,08
|
0,00
|
BVS
|
28,59
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
27,59
|
-0,90
|
Chipo
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
27,22
|
-0,02
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
28,08
|
0,24
|
29,10
|
0,24
|
27,84
|
-0,54
|
ZOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,89
|
-0,10
|
Олас
|
27,95
|
0,30
|
28,95
|
0,30
|
26,10
|
0,00
|
Автопорт
|
29,70
|
-0,20
|
30,20
|
-0,50
|
27,80
|
-1,90
|
Mango
|
27,39
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
25,85
|
0,00
|
Motto
|
27,06
|
0,12
|
27,98
|
0,08
|
26,73
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
28,22
|
0,02
|
29,02
|
0,01
|
27,36
|
-0,04
Как сообщал enkorr, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).
При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду. Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на вторую декаду мая с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов — 30,22 грн/л.
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