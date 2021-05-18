Дискаунтеры 18 мая начали поднимать цены на топливо

Розничные сети, работающие в эконом- и среднем сегментах, 18 мая повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 20 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 27,27 грн/л, А-92 — до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10 коп./л, до 26,39-26,49 грн/л только в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 10-20 коп./л в Днепропетровской, Киевской, Херсонской и Черкасской областях, а ДТ прибавило 10 коп./л лишь в Днепропетровской области.

На станциях UPG бензины подорожали на 30-50 коп./л, ДТ — на 30 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 29,40 грн/л, А-92 — до 28,60 грн/л, ДТ — до 26,50 грн/л.

«Татнефть-АЗС-Украина» и «Олас» подняли цены на бензины на 24 и 30 коп./л соответственно.

Между тем некоторые операторы продолжили снижать цены на топливо во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки. В частности, ДТ подешевело на таких станциях как BVS, Chipo, «Татнефть-АЗС-Украина», ZOG и «Автопорт» (см. табл.).

По данным «А-95», 18 мая по стране средняя цена бензина А-92 выросла на 2 коп./л, до 28,22 грн/л, бензина А-95 — на 1 коп./л, до 29,02 грн/л. ДТ подешевело на 4 коп./л, до 27,36 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 17 по 18 мая, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,75 0,00 30,22 0,00 27,89 0,00 WOG 29,75 0,00 30,22 0,00 27,89 0,00 Авиас 26,95 0,00 27,95 0,00 27,00 0,00 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 27,00 0,00 AMIC 29,56 0,00 30,09 0,00 27,81 0,00 Shell 29,69 0,00 30,19 0,00 27,89 0,00 SOCAR 29,99 0,00 30,22 0,00 30,98 0,00 БРСМ-Нафта 27,27 0,20 28,27 0,20 26,49 0,04 KLO 29,79 0,00 29,99 0,00 27,89 0,00 Параллель 29,75 0,00 30,22 0,00 27,89 0,00 Автотранс 28,73 0,00 29,73 0,00 28,23 0,00 UPG 28,60 0,50 29,40 0,30 26,50 0,30 SUNOIL 26,92 0,00 27,92 0,00 27,08 0,00 BVS 28,59 0,00 29,59 0,00 27,59 -0,90 Chipo 28,48 0,00 29,48 0,00 27,22 -0,02 Татнефть-АЗС-Украина 28,08 0,24 29,10 0,24 27,84 -0,54 ZOG 27,99 0,00 28,99 0,00 27,89 -0,10 Олас 27,95 0,30 28,95 0,30 26,10 0,00 Автопорт 29,70 -0,20 30,20 -0,50 27,80 -1,90 Mango 27,39 0,00 28,39 0,00 26,49 0,00 Авантаж 7 26,95 0,00 27,95 0,00 25,85 0,00 Motto 27,06 0,12 27,98 0,08 26,73 0,02 Средняя цена в Украине: 28,22 0,02 29,02 0,01 27,36 -0,04

Как сообщал enkorr, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду. Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на вторую декаду мая с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов — 30,22 грн/л.