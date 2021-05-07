Средняя стоимость сжиженного газа на условиях EXW ГНС с 30 апреля по 7 мая выросла на 100 грн/т и составила 24 290 грн/т

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

Так, в Киевской области предлагают СУГ LPG Progress по 23 800 грн/т и «Мартин трейд» по 23 600 грн/т на Переяславе, «Надежда» на Бородянке предлагает ресурс по 24 000 грн/т. Ряд предложений по прайсам превысил 24 000грн, но реальные цены сделок в регионе колеблются в диапазоне 23 600-24 000 грн/т.

В Харькове трейдеры заявляют цены выше - 24 000-24 700 грн/т. В частности, LPG Progress с ГНС в Водолаге предлагают СУГ по 24 000 грн/т, «Газтрон» в Харькове за неделю цену не изменил - 24 700 грн/т.

В Одессе «Укртатнафта» заявляет 24 600 грн/т, однако, по словам трейдеров, при заключении сделки цена опускается до 23 700 грн/т. «Ультрамарин» с треминала в Николаеве торгует по 24 300-24 400 грн/т. Напомним, что в Одессу и Николаев недавно прибыли суда под разгрузку. «Надежда» на Первомайске оставила прайс на прежнем уровне - 24 700 грн/т. Впрочем, как сообщают трейдеры, купить ресурс с ГНС у полтавчан можно значительно дешевле.

В западных областях купить ресурс самовывозом можно по 23 600-23 800 грн/т(+200 грн/т к прошлой неделе). В Тернопольской области прайс «Надежды» установлен на уровне 23 900 грн/т.

В Полтавской области на неделе озвучивался прайс 23 900-24 300 грн/т(+300 грн/т к прошлой неделе).Так, «Автотранс» предлагает самовывз с Супруновки по 24 300 грн/т (+500 грн/т к цене 30 апреля), «Укртатнафта» с Кременчугского НПЗ торгует по 23 900 грн/т (+300 грн/т).

По словам трейдеров, рынок сжиженного газа остается под давлением крупных запасов ресурса, сформированных перед возможным дефицитом поставок в мае. Тем временем, активные закупки спотового ресурса со всех возможных направлений, а также позитивный прогноз импорта из Беларуси и РФ в мае, практически нивелируют угрозу дефицита в Украине и должны оказывать давление на цены вниз.

С другой стороны, продолжающееся повышение стоимости газа на границе не дает ценам падать. «Котировки на границе Украины активно растут и остаются очень высокими по сравнению с Польшей. Этот разрыв сформировался еще в марте на новостях о прекращении отгрузок "Роснефти" и ожидании дефицита. Ожидания пропали, а разрыв остался», - комментирует ситуацию один из крупных импортеров. По его словам, есть ожидание, что до конца мая разрыв сократится. Так, премии на ресурсы белорусских производителей, выставляемые на БНТД, уже начали снижаться.

