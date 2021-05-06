Представлена Skoda Fabia четвертого поколения

Компания Skoda представила сменившую поколение Fabia. Ее предшественник продержался на конвейере семь лет, так и не добравшись до российского рынка, но и модель четвертого поколения у нас ждать не стоит. Тем не менее, в Европе новая Fabia появится уже этим летом: она перебралась на новую платформу MQB-A0, породнившись тем самым с европейским Volkswagen Polo и Audi A1, изменилась внешне, стала крупнее и обзавелась новым оборудованием.





Новую Fabia можно отличить от модели предыдущего поколения по горизонтальным задним фонарям, в которых появились дополнительными секциями на багажной двери, а также оформлению передней оптики и радиаторной решетки - они выполнены в стиле «старших» моделей марки. Причем если светодиодные фары доступны уже в стандартном оснащении, то LED-фонари предлагаются в качестве опции.

В числе менее заметных отличий - появление заслонок в нижней части радиатора, которые автоматически открываются при необходимости. В компании заявляют, что на скорости до 120 километров в час эта функция вызволяет сэкономить до 0,2 литра топлива на 100 километров пути. В целом же коэффициент аэродинамического сопротивления сократился с 0,32 до 0,28.

С переходом на модульную архитектуру MQB-A0 модель стала заметно просторнее, в том числе увеличилось пространство в багажнике: под полкой он теперь вмещает 380 литров вместо прежних 330, а со сложенными задними сиденьями - 1190 литров (+40 литров).

В салоне появились круглые дефлекторы вентиляции, расположенные по бокам, а центральные дефлекторы переместились под экран мультимедийной системы. В зависимости от уровня оснащения дисплей информационно-развлекательной системы может быть диагональю 6,5, 8,0 либо 9,2 дюйма. Базовой Fabia положена аналоговая панель приборов, а в дорогих комплектациях устанавливается 10,25-дюймовая цифровая «приборка».

В список оснащения начального уровня включены шесть подушек безопасности и система стабилизации. В продвинутых версиях имеются обогрев руля и лобового стекла (впервые предложены для Fabia), панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль, а также подушки безопасности для пассажиров на втором ряду.

На европейском рынке Skoda Fabia четвертого поколения предложат исключительно с бензиновые двигателями. Электрифицированные версии, в том числе и с «мягким» гибридом, модели не положены. На выбор доступны три агрегата: 1.0 MPI в двух вариантах форсировки, на 65 либо 80 лошадиных сил, 1,0-литровая «турботройка» (95 или 110 сил) и «турбочетверка» объемом 1,5 литров, которая выдает 150 лошадиных сил и имеет функцию отключения половины цилиндров.Трансмиссия - пяти- либо шестиступенчатая «механика», а также семиступенчатый «робот» DSG.

В компании приводят динамические характеристики самой мощной Fabia со 150-сильным мотором и DSG: с места до «сотни» хэтчбек разгоняется за 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 225 километров в час.

В Европе модель поступит в продажу летом 2021 года, цены объявят ближе к запуску. Позже, в 2022 году, ожидается дебют универсала Fabia Combi, а вот спортивную Fabia vRS на этот раз из линейки исключили.