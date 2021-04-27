Чернобыльская АЭС получила лицензию на эксплуатацию ядерного хранилища

На Чернобыльской атомной электростанции в присутствии Президента Владимира Зеленского состоялось вручение лицензии на осуществление деятельности - эксплуатацию ядерной установки «Хранилище отработавшего ядерного топлива» (ХОЯТ-2).

Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс- службу главы государства, руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков вручил лицензию исполняющему обязанности генерального директора ГСП «Чернобыльская АЭС» Валерию Сейде.

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное для укрепления надежности и безопасности и избежания в будущем катастроф, подобных трагедии на ЧАЭС.

«Мы очень рады, что на этом пути Украина не одна и имеет широкую поддержку международных партнеров. И сегодняшний день - яркий пример и такой поддержки, и эффективности наших совместных действий. Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище для отработавшего ядерного топлива», - сказал Зеленский.

Глава государства заметил, что правильное обращение с отработавшим ядерным топливом - это неотъемлемая часть ядерно-топливного цикла и является первоочередной на всех этапах.

«Очень важно, что сегодня получена лицензия на эксплуатацию нового хранилища - другого, современного типа, которое является более технологическим, более безопасным и имеет, что важно, срок эксплуатации до 100 лет», - сказал он.

По словам Президента, реализация этого совместного проекта Украины и ее международных партнеров продолжалась более 10 лет. Зеленский поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве хранилища.

«Это знаковый шаг для безопасности в Чернобыльской зоне, безопасности в Украине, безопасности в Европе и во всем мире. Шаг, который мы делаем сегодня с безграничной благодарностью и уважением ко всем ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также с безграничной верой и готовностью работать ради безопасного, экологичного будущего наших детей, наших будущих поколений», - подчеркнул Президент.

И.о. гендиректора Чернобыльской АЭС Сейда отметил, что лицензия на эксплуатацию ХОЯТ-2 подтверждает, что на этом объекте внедрены современные технологии, которые полностью соответствуют нормативам Украины и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии.

«Через несколько лет это направление безопасного перемещения ядерного топлива будет одним из важнейших направлений деятельности нашего предприятия», - сказал он.

Хранилище отработавшего ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2) предназначено для приема, подготовки к хранению и непосредственного хранения в течение 100 лет отработавших тепловыделяющих сборок Чернобыльской АЭС. ХОЯТ-2 примет на долгосрочное хранение из старого хранилища ХОЯТ-1 в количестве около 22 тыс. топливных сборок. Срок перевозки всего отработавшего ядерного топлива - около 10 лет. В декабре 2020 года завершена активная фаза «горячих испытаний», во время которых в ХОЯТ-2 перевезены 186 отработавших тепловыделяющих сборок.

Работы по строительству ХОЯТ-2 профинансированы с международного счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития, донором которого является Украина. Стоимость проекта составляет 448,2 млн евро.

Как сообщал Укринформ, Зеленский 26 апреля, в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, совершил поездку на ЧАЭС.