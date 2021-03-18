«Приват» 18 марта поднял цены на 1 грн/л

После обеда 18 марта крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. - всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 26,95 грн/л, А-95 - до 27,95 грн/л и ДТ - до 28,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 27,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо - до 28,00 грн/л.

Отметим, в последний раз «Приват» повышал цены на 1 грн/л 24 февраля.

Как сообщал enkorr, средняя розничная цена топлива в Украине за последние 4 месяца выросла на 17-18%, тогда как мировые цены на нефть за этот период выросли на 81%, а цены на нефтепродукты в странах Европы - на 76%.

«Мы наблюдаем существенное опережение темпов роста закупочных цен, жестко привязанных к мировым, над повышением ценников на АЗС. Это говорит о том, что существует значительный потенциал дальнейшего роста. Для бензина он составляет около 1,70 грн/л, по дизтопливу 1,25 грн/л», - отмечал ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

