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Глава Минздрава Словакии, который одобрил вакцину «Спутник V», уходит в отставку
13:24 12.03.2021 |
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Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил о своей отставке несмотря на предыдущие заявления главы правительства о том, что передача власти новому главе ведомства будет постепенной.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.
"Я не хочу, чтобы дата моего ухода с поста была поводом для свержения правительства. Сегодня я подаю в отставку. Спасибо за поддержку в трудной борьбе с невидимым врагом. Я ее очень уважаю "- написал Крайчи.
Именно Марек Крайчи предоставил экстренное разрешение на использование в Словакии российской вакцины "Спутник V".
Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.
Накануне премьер Игорь Матович заявил, что страна была очень близка к распаду правительства.
"Мы приняли болезненное решение, но правильное для Словакии", - заявил он.
Для сохранения коалиции было решено отправить в отставку отправили министра здравоохранения. По словам премьера, переход полномочий к новому руководителю Министерства здравоохранения должен был происходить постепенно. Он не раскрыл, кто должен заменить Крайчий на этом посту.
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