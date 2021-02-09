Экспорт нефти из РФ сократился в 2020 году на 40,8%

Экспорт нефти из России по итогам прошлого года сократился на 40,8% - до $72,366 млрд. Об этом передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В физическом выражении экспорт снизился на 11,4% - до 238,607 млн т.

Экспорт нефтепродуктов снизился на 32,3% - до $45,346 млрд, в физическом выражении - на 0,8%, до 141,755 млн т.

Доходы от экспорта бензина из РФ снизились в прошлом году почти на 24%.

