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Экспорт нефти из РФ сократился в 2020 году на 40,8%
17:28 08.02.2021 |
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Экспорт нефти из России по итогам прошлого года сократился на 40,8% - до $72,366 млрд. Об этом передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В физическом выражении экспорт снизился на 11,4% - до 238,607 млн т.
Экспорт нефтепродуктов снизился на 32,3% - до $45,346 млрд, в физическом выражении - на 0,8%, до 141,755 млн т.
Доходы от экспорта бензина из РФ снизились в прошлом году почти на 24%.
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