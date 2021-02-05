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Цены на золото и серебро растут 5 феврваля
08:18 05.02.2021 |
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Стоимость золота и серебра в пятницу утром умеренно растёт после значительного снижения днем ранее, в то время как в США всё более зримым становится принятие программы масштабных госвливаний в экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.13 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,26%, или на 4,7 доллара, до 1795,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,74%, до 26,427 доллара за унцию.
В четверг цена на золото опустилась ниже отметки в 1800 долларов, впервые в этом году, а с начала месяца металл подешевел почти на 3%. Серебро, несмотря на резкий рост стоимости ранее, по итогам волатильной недели также осталось в минусе, подешевев на 2%.
Инвесторы в пятницу вновь обратили свое внимание на принятие пакета "поддержки" экономики США, которое чревато всплеском инфляции и снижением курса доллара, что позитивно для котировок драгметаллов.
Ранее президент США Джо Байден предложил принять программу госвливаний в экономику и прочих мероприятий на 1,9 триллиона долларов, однако многие республиканцы и отдельные демократы выступают против. В то же время в среду палата представителей большинством голосов демократов приняла бюджетную резолюцию, которая делает приоритетом принятие пакета.
"С учетом того, что при очень незначительных обсуждениях и надзоре в конгрессе ускоряется процесс принятия пакета "мега-стимулирования", я действительно ожидаю, что укрепление доллара стихнет на предстоящих сессиях, а золото может восстановиться", - заметил вице-президент Gold Mining Inc Джефф Райт (Jeff Wright), слова которого приводит агентство Market Watch.
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